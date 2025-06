Ranking UCI (24 giugno): l’Italia guadagna una posizione, scalata di Baroncini, Ganna miglior azzurro

L’Italia ha guadagnato una posizione nel ranking UCI ed è riuscita a salire in quinta piazza, scavalcando la Gran Bretagna. Di grande importanza la vittoria di Filippo Baroncini al Giro del Belgio, il risultato di rilievo dell’ultima settimana grazie a cui il Bel Paese è tornato a respirare e ha scavalcato la Gran Bretagna. Restano sensibilmente davanti la Spagna e la Danimarca alla vigilia della settimana dedicata ai Campionati Nazionali, che per forza di cose non cambieranno la sostanza della classifica per Nazioni stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Il Belgio resta saldamente al comando, ampiamente davanti alla Slovenia e alla Danimarca. La Francia ha invece firmato un doppio sorpasso, scavalcando Australia e Paesi Bassi per issarsi in settima posizione nella top-10 completata dagli USA. Non ci sono variazioni nella top-10 della classifica individuale, dove lo sloveno Tadej Pogacar primeggia con oltre cinquemila punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre il danese Mads Pedersen è eccellente terzo appena davanti al belga Wout van Aert, all’olandese Mathieu van der Poel e al portoghese Joao Almeida, vincitore del Giro di Svizzera.

In casa Italia il migliore è sempre Filippo Ganna, che ha perso una posizione ed è 16mo appena davanti a Giulio Ciccone (17mo, +2), mentre è stabile la situazione di Jonathan Milan (40mo) e Lorenzo Fortunato (49mo). Perdono qualche piazza Christian Scaroni (52mo, -1) e Diego Ulissi (56mo, -9), mentre ne guadagna Antonio Tiberi (77mo, +4). A seguire Simone Velasco (78mo), Edoardo Zambanini (81mo) e Giulio Pellizzari (97mo), mentre Filippo Baroncini si è migliorato di 37 posizioni e si trova al 133mo posto.

RANKING UCI (al 24 giugno)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.310

2. Remco Evenepoel (Belgio) 6.166

3. Mads Pedersen (Danimarca) 4.580,57

4. Wout van Aert (Belgio) 4.297

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.806

6. Joao Almeida (Portogallo) 3.786,57

7. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.581,57

8. Primoz Roglic (Slovenia) 3.470

9. Richard Carapaz (Ecuador) 3.294

10. Biniam Girmay (Eritrea) 3.293

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

16. Filippo Ganna 2.672,67

17. Giulio Ciccone 2.414

40. Jonathan Milan 1.587,86

49. Lorenzo Fortunato 1.420

52. Christian Scaroni 1.376

56. Diego Ulissi 1.347

77. Antonio Tiberi 1.040

78. Simone Velasco 1.029

81. Edoardo Zambanini 1.004

97. Giulio Pellizzari 905

102. Matteo Trentin 871

105. Damiano Caruso 854

118. Andrea Bagioli 788

133. Filippo Baroncini 729,43

137. Edoardo Affini 696,57

144. Davide Piganzoli 681

147. Matteo Moschetti 675

155. Vincenzo Albanese 614,5

192. Alessandro Covi 506

199. Filippo Zana 489,14

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.419,72

2. Slovenia 16.466

3. Danimarca 14.476,66

4. Spagna 13.640,43

5. Italia 12.886,53

6. Gran Bretagna 12.294,86

7. Francia 11.828,99

8. Australia 11.301,19

9. Paesi Bassi 10.991,29

10. USA 9.541,49