Ranking ATP degli italiani dopo il Roland Garros: Sinner n.1, Musetti prosegue la scalata, Berrettini guadagna

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che si concluderà domenica 8 giugno sulla terra rossa di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino cercherà di alzare al cielo il trofeo dopo l’apoteosi agli Australian Open, mentre lo spagnolo proverà a confermarsi campione nella capitale francese. Una cosa è certa: Jannik Sinner resterà comunque numero 1 del mondo davanti all’iberico, con 10.880 punti in caso di sconfitta e con 11.580 in caso di successi.

Quale sarà il ranking ATP degli altri italiani dopo il Roland Garros? Lorenzo Musetti ha scavalcato lo statunitense Taylor Fritz raggiungendo la semifinale e sarà numero 6 del mondo con 4.560 punti all’attivo, in scia al serbo Novak Djokovic (4.630) e al britannico Jack Draper (4.800). Flavio Cobolli ha guadagnato una piazza con il terzo turno e ora è 25mo con 1.970 punti, mentre Matteo Berrettini non ha giocato ed è riuscito a scalare due posizioni salendo al 28mo posto.

Sono presenti in top-50 anche Matteo Arnaldi (41mo), Lorenzo Sonego (45mo) e Luciano Darderi (48mo), mentre Matteo Bellucci è più attardato e staziona in 72ma piazza dopo il ko al primo turno. Luca Nardi è scivolato indietro di tre posizioni ma resta in top-100 (98mo), Fabio Fognini ne ha perse dieci con il ko nelle qualificazioni e ora stazione al 117mo posto.

RANKING ATP ITALIANI DOPO IL ROLAND GARROS

1. Jannik Sinner 10.880 (11.580 in caso di vittoria al Roland Garros, stabile)

6. Lorenzo Musetti 4.560 (+1)

25. Flavio Cobolli 1.970 (+1)

28. Matteo Berrettini 1.720 (+2)

41. Matteo Arnaldi 1.265 (-5)

45. Lorenzo Sonego 1.165 (-1)

48. Luciano Darderi 1.119 (-3)

72. Mattia Bellucci 861 (-4)

98. Luca Nardi 654 (-3)

117. Fabio Fognini 486 (-10)

130. Matteo Gigante 452 (+37)

141. Francesco Passaro 418 (-2)

173. Andrea Pellegrino 320 (stabile)

183. Federico Arnaboldi 304 (+2)