Ranking ATP (9 giugno 2025): Sinner distanzia Alcaraz, Musetti sempre più su. Balzo Gigante

L’unico, e forse per lui magro, motivo di consolazione è che Jannik Sinner, pur perdendo il Roland Garros sul filo di lana dopo una finale senza senso, allunga nei confronti di Carlos Alcaraz: sono ora 2030 i punti che dividono i due, il che garantisce fino a dopo Wimbledon il primato dell’azzurro nel ranking ATP. Per ulteriori, ma eventuali, chance altrui c’è da attendere lo swing americano.

C’è anche la scalata di Lorenzo Musetti da sottolineare: top 5 sfiorata da parte del toscano, e mancata solo perché Novak Djokovic ha vinto il quarto di finale contro un ben più che remissivo Alexander Zverev. Notevole il balzo derivante dai quarti di Tommy Paul (numero 8); scende fuori dalla top ten Casper Ruud (il norvegese è ora 16°). I “vincitori” della settimana sono però il kazako Alexander Bublik (+19 con i quarti, numero 43) e il britannico Cameron Norrie (+21 con gli ottavi, numero 60).

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 9 giugno 2025

1. Jannik Sinner 10880

2. Carlos Alcaraz 8850

3. Alexander Zverev 6385

4. Jack Draper 4800 (+1)

5. Novak Djokovic 4630 (+1)

6. Lorenzo Musetti 4560 (+1)

7. Taylor Fritz 4485 (-3)

8. Tommy Paul 3510 (+4)

9. Holger Rune 3440 (+1)

10. Alex de Minaur 3285 (-1)

In Italia non si può non citare il balzo di Matteo Gigante, ormai un fiume in piena in termini di guadagni dal Challenger del Garden in poi. Per lui 37 posizioni guadagnate tra qualificazioni superate e terzo turno al Roland Garros con scalpo di Tsitsipas. Restano quattro gli azzurri in top 30, sette in top 50 e nove in top 100. Scende di molto Giulio Zeppieri (-57, 367°). Spieghiamo perché: ha superato di nuovo le qualificazioni, ma ha perso i punti del secondo turno di un anno fa e, in quelle zone di classifica, questo conto. Poiché il pontino è rimasto fermo per tutta la seconda metà del 2024, adesso comincerà il periodo in cui potrà risalire la classifica senza perdere nulla.

ITALIANI IN TOP-200

1. Jannik Sinner 10880

6. Lorenzo Musetti 4560 (+1)

25. Flavio Cobolli 1970 (+1)

28. Matteo Berrettini 1720 (+2)

41. Matteo Arnaldi 1265 (-5)

45. Lorenzo Sonego 1165 (-1)

48. Luciano Darderi 1119 (-3)

72. Mattia Bellucci 861 (-4)

98. Luca Nardi 645 (-3)

117. Fabio Fognini 486 (-10)

130. Matteo Gigante 452 (+37)

141. Francesco Passaro 418 (-2)

172. Andrea Pellegrino 320

183. fFederico Arnaboldi 304 (+2)