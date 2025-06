Ranking ATP (16 giugno 2025): Jannik Sinner sempre sul trono, Musetti perde una posizione

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Jannik Sinner inizia la sua 54ª settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino, messa alle spalle la delusione per la sconfitta in finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), lancia il guanto di sfida a tutti nella stagione sull’erba, con obiettivo principale Wimbledon.

L’azzurro comanda con 10880 punti, a precedere Alcaraz (8850) e il tedesco Alexander Zverev (6500), sconfitto in finale a Stoccarda ieri dall’americano Taylor Fritz. L’affermazione sull’erba tedesca ha permesso al californiano di scalare la graduatoria rispetto all’ultimo aggiornamento e di tornare al n.4 del mondo (4735).

Opportuno sottolineare il fatto che sono ben tre i tennisti statunitensi in top-10: Fritz, Tommy Paul (n.8) e Ben Shelton (n.10), semifinalista a Stoccarda. Una situazione che non si verificava dal 2006 quando gli USA erano rappresentati nel gruppo degli “eletti” da Andy Roddick, James Blake e Andre Agassi.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 16 giugno 2025

1. Jannik Sinner 10880

2. Carlos Alcaraz 8850

3. Alexander Zverev 6500

4. Taylor Fritz 4735

5. Novak Djokovic 4630

6. Jack Draper 4550

7. Lorenzo Musetti 4470

8. Tommy Paul 3470

9. Holger Rune 3440

10. Ben Shelton 3170

Estendendo il discorso agli altri tennisti italiani, detto di Sinner, Lorenzo Musetti ha perso una posizione rispetto all’ultimo update del ranking (n.7). Il carrarino non ha preso parte al torneo di Stoccarda menzionato e per questo i punti della semifinale dell’anno scorso gli sono stati scalati. Una situazione che si replicherà anche in vista del prossimo aggiornamento, dal momento che il problema alla coscia, emerso nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, gli impedirà di giocare il Queen’s, dove nel 2024 raggiunse la finale.

Il n.3 d’Italia è quindi Flavio Cobolli (n.24, best ranking) a precedere Matteo Berrettini (n.34), Matteo Arnaldi (n.41), Lorenzo Sonego (n.46), Luciano Darderi (n.56), Mattia Bellucci (n.72) e Luca Nardi (n.94) in top-100. Da segnalare l’ascesa di Andrea Pellegrino, vincitore del Challenger di Perugia, con 37 posti guadagnati e n.136 del mondo.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 16 giugno 2025

1. Jannik Sinner 10880

7. Lorenzo Musetti 4470

24. Flavio Cobolli 1970

34. Matteo Berrettini 1565

41. Matteo Arnaldi 1265

46. Lorenzo Sonego 1165

56. Luciano Darderi 1004

72. Mattia Bellucci 836

94. Luca Nardi 655