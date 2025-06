Rally Sardegna, Sebastien Ogier vede il successo ma Ott Tanak non molla

Va in archivio il sabato del Rally di Sardegna, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Alghero è Sebastien Ogier a chiudere al comando nella classifica generale con un margine di vantaggio di 11.1 secondi su Ott Tanak (Hyuundai i20). Terza posizione per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 55.5, quarta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 4:33, quinta per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 4:56. Al sesto posto il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 6:11, mentre è fuori classifica a 22 minuti il belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

LA GARA

Il sabato sardo ha preso il via con la SS7 Coiluna – Loelle 1 di 21.18 chilometri che ha visto il successo di Sebastien Ogier con 3.1 secondi su Kalle Rovanpera e 3.7 su Ott Tanak. Thierry Neuville lascia altri 33.8 sul terreno. Si è passati, poi, alla SS8 Lerno – Su Filigosu 1 di 24.34 chilometri con Ott Tanak che fa il vuoto. 8.1 secondi su Kalle Rovanpera e 18.1 su Elfyn Evans. Sebastien Ogier crolla a 29.7. La mattinata si è conclusa con la SS9 Tula – Erula 1 di 15.28 chilometri con Sebastien Ogier che vola con 10.0 su Kalle Rovanpera e 10.5 su Ott Tanak.

Il pomeriggio del Rally di Sardegna è iniziato con la SS10 Coiluna – Loelle 2 con Ott Tanak che precede Sebastien Ogier per 6 decimi, quindi terzo Kalle Rovanpera a 3.0k, quindi si è passati alla SS11 Lerno – Su Filigosu 2 cha ha visto di nuovo Ott Tanak svettare con 3.7 secondi di margine su Sebastien Ogier e 7.5 su Takamoto Katsuta. Il sabato di gara si è concluso con la SS12 Tula – Erula 2 e il successo di Sebastien Ogier con appena 4 decimi su Ott Tanak.