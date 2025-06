Rally Sardegna 2025, Toyota in testa con Sébastien Ogier al termine delle prime sei speciali

Si è oggi aperta la sesta tappa del FIA World Rally Championship 2025. Ad Olbia, in Sardegna va infatti in scena dal 6 all’8 giugno il Rally Italia Sardegna, che si articola in sedici speciali che si preannunciano spettacolari. In testa al Mondiale troviamo sempre Elfyn Evans, con la sua Toyota che cerca una nuova affermazione dopo lo strapotere dimostrato nella tappa portoghese.

La prima tappa speciale di questa mattina è stata conquistata a sorpresa dalla Toyota guidata dal francese Sébastien Ogier, seguita dalla Hyundai del belga Thierry Neuville (+0.8) e dalla Toyota del finlandese Sam Pajari (+1.0). Nella seconda prova di 18.43 chilometri, si è imposto l’estone Ott Tanak (Hyundai), seguito nuovamente da Thierry Neuville (+3.3), apparso subito brillante. Completa la top 3 tutta Hyundai il francese Adrien Fourmaux (+4.1).

Il transalpino, è poi riuscito a conquistare la terza speciale di Conchedda (29.95 km) anticipando le Toyota del giapponese Takamoto Katsuta (+5.7) e del connazionale Sébastien Ogier (+6.0). Successivamente Ott Tanak (Hyundai) è riuscito a bissare il successo della SS2 conquistando anche la quarta tappa speciale di Arzachena 2 (13.97 km). Ancora una volta Thierry Neuville (Hyundai) si è dovuto accontentare del secondo posto a soli 1.1 secondi dalla testa.

La quinta tappa (18.43 km) è stata però quella decisiva della prima giornata di gare in Sardegna. Thierry Neuville ha urtato il muro in una sequenza di curve veloci ed è stato costretto a ritirarsi nella speciale che è stata conquistata da Kalle Rovanperä (Toyota), seguito da Ott Tanak (+0.2) e da Sébastien Ogier (+1.7). L’ultima speciale è stata così vinta proprio dal francese Sébastien Ogier che, con la sua Toyota, guadagna la prima posizione al termine della prima giornata.

Dietro di lui conclude il day-1 in Sardegna il suo connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai) e l’estone Ott Tanak (Hyundai). Molto distante il leader del Mondiale Elfyn Evans che non è mai riuscito a conquistare una top 5 in nessuna delle sei tappe. Domani verranno disputate altre sei speciali, prima del gran finale di domenica.