Rally Sardegna 2025: programma, orari, tv, streaming

Nel corso del prossimo fine settimana ci attende una delle tappe più importanti del Campionato Mondiale rally 2025. Stiamo parlando, infatti, del Rally d’Italia-Sardegna, sesto appuntamento della stagione. Sullo sterrato vicino ad Alghero ci attendono emozioni a non finire con il Mondiale WRC che continua a suon di colpi di scena.

Nonostante questo, la classifica generale vede saldamente al comando il britannico Elfyn Evans con 118 punti e un rassicurante +30 su Kalle Rovanpera, mentre al terzo posto troviamo il part-timer Sebastien Ogier che, in tre sole apparizioni ha totalizzato due vittorie ed un secondo posto e, nel complesso, 86 punti.

Quarta posizione per l’estone Ott Tanak con 84 punti, quinta per un deludente Thierry Neuville con 78, con il belga che proverà in ogni modo a dare una sterzata ad un campionato al momento decisamente opaco dopo il titolo conquistato un anno fa.

Cosa dovremo aspettarci dalla tappa italiana? La Sardegna proporrà il consueto scenario da favola ma, di pari passo, assolutamente complicato. Si inizierà nella giornata di giovedì 5 giugno con lo shakedown, quindi venerdì 6 giugno si inizierà a fare sul serio con tre stage che andranno ripetuti nel corso del pomeriggio (su tutti la Sa Conchedda di quasi 28 km). La giornata di sabato 7 giugno vedrà il medesimo programma con tre stage da ripetere, due dei quali di oltre 20 km. Si concluderà tutto domenica 8 giugno con altri 77 km e un Power Stage severissimo per chiudere.

Come seguire l’evento in tv? Il Rally di Sardegna sarà visibile su Sky Sport con la programmazione che sarà decisa in base al palinsesto, quindi anche su DAZN e Rally tv in streaming.

PROGRAMMA RALLY SARDEGNA 2025

GIOVEDI 5 GIUGNO 2025

13:01 Shakedown Olbia Cabu Abbas 2,19

VENERDI 6 GIUGNO

9:01 SS.1 “ARZACHENA 1” 13,97

10:16 SS.2 “TELTI – CALANGIANUS – BERCHIDDA 1” 18,43

11:31 SS.3 “SA CONCHEDDA 1” 27,95

15:31 SS.4 “ARZACHENA 2” 13,97

16:46 SS.5 “TELTI – CALANGIANUS – BERCHIDDA 2” 18,43

18:01 SS.6 “SA CONCHEDDA 2” 27,95

SABATO 7 GIUGNO

9:05 SS.7 “COILUNA – LOELLE 1” 21,18

10:16 SS.8 “LERNO – SU FILIGOSU 1” 24,34

11:31 SS.9 “TULA – ERULA 1” 15,28

15:05 SS.10 “COILUNA – LOELLE 2” 21,18

16:16 SS.11 “LERNO – SU FILIGOSU 2” 24,34

17:31 SS.12 “TULA – ERULA 2” 15,28

DOMENICA 8 GIUGNO (77,78 km)

7:25 SS.13 “SAN GIACOMO – PLEBI 1” 25,19

8:35 SS.14 “PORTO SAN PAOLO 1” 13,70

10:50 SS.15 “SAN GIACOMO – PLEBI 2” 25,19

13:15 SS.16 “PORTO SAN PAOLO 2 “Power Stage” 13,70