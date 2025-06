Rally, Rovanperä prova a recuperare su Evans in Sardegna

Nuovo weekend d’azione in vista per il FIA World Rally Championship con l’edizione 2025 del Rally Italia Sardegna. Kalle Rovanperä riprende l’inseguimento ad Elfyn Evans, Toyota cerca la sesta affermazione consecutiva nella serie dopo il nuovo dominio imposto in Portogallo.

Il finnico sta lentamente recuperando punti al gallese, il due volte campione del mondo vanta attualmente 88 punti contro i 118 del gallese. Quest’ultimo mantiene saldamente il controllo nella classifica generale, il britannico ha sofferto in Portogallo lo scomodo ruolo di ‘battistrada’ durante il day-1.

Toyota appare imbattibile e si prepara per confermarsi anche con Sébastien Ogier, nuovamente in azione nel Bel Paese. Le GR Yaris Rally1 sfidano le Hyundai che storicamente hanno sempre fatto bene sullo sterrato sardo con Thierry Neuville ed anche con Otto Tanak.

Dal 2018 ad oggi i coreani hanno sempre vinto in Italia ad eccezione del 2021 quando Ogier si impose sulla concorrenza con Toyota. Hyundai cerca disperatamente la prima gioia stagionale, un dominio tale non si vedeva dal 2014 quando Volkswagen Motorsport dominò la scena.

Sedici speciali in programma da venerdì a domenica. Nel day-1 sono previste sei prove: Arzachena – 13.97 km (SS1 & SS4), Telti – Calangianus – Berchidda – 18.43 km (SS2 & SS5) e Sa Conchedda – 27.95 km (SS3 & SS6).