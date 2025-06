Rally Acropolis 2025: Tanak si prende la leadership dopo un venerdì duro, segue Fourmaux

Ott Tanak si prende il comando in solitaria alla fine di un durissimo venerdì al Rally Acropolis 2025. Il pilota Hyundai, già in testa dopo lo shakedown in tandem con Sebastien Ogier, ha preso il largo nella giornata odierna grazie fondamentalmente alla vittoria nel penultimo stage.

Per larga parte della giornata, il nativo di Karla ha battagliato proprio con il già citato Ogier (Toyota), rincorrendolo nell’overall. La svolta è arrivata nel segmento SS5 Stiri -24.18, dove Tanak ha centrato la seconda piazza staccando nettamente Ogier, piazzatosi solo sesto.

Rimanendo in top 3 anche nell’ultimo stage, quello di Elatia, l’estone ha dunque racimolato nella classifica generale un vantaggio di +0.310 sul compagno di squadra Adrian Fourmaux (anche lui artefice di una grande prestazione complessiva), secondo davanti ad Ogier, al momento terzo con +16.9. Quarto posto poi per l’altra Toyota guidata da Elfyn Evans con un gap di 01:21.5. Rimangono attardati invece Kalle Rovanpera (Toyota Gr Yaris), attualmente settimo a +2:38, e Thierry Neuville (Hyundai), ottavo a +2:38.

Domani, sabato 28 giugno, andranno in scena altre sei prove. Di seguito la classifica aggiornata (top 8).

RALLY ACROPOLIS: LA CLASSIFICA DOPO LA SECONDA GIORNATA