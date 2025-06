Rally Acropolis 2025: Tanak ancora in testa al termine di tredici tappe speciali, segue Ogier

Si conclude anche la seconda giornata di gare del Rally Acropolis 2025, settimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. La giornata di ieri si era conclusa con il primato della Hyundai dell’estone Ott Tanak, seguito a 3 secondi dal francese Adrien Fourmaux (Hyundai). Oggi si sono disputate altre sei speciali, in attesa della giornata finale di domenica.

Nella tappa speciale otto, Ott Tanak ha continuato a dominare, seguito dalla Toyota del francese Sebastien Ogier (+06.4). Ha poi completato la top 3 il transalpino Adrien Fourmaux (+10.0), che ha proseguito il suo inseguimento all’estone. Stessa sorte per la speciale numero nove, conquistata sempre da Tanak. Questa volta le posizioni dietro alla sua Hyundai si sono invertite, con Fourmaux secondo (+06.7) ed Ogier terzo (+10.0).

Il dominio di Tanak è stato interrotto nella speciale dieci, conquistata per un centesimo da Sebastien Ogier. Questa volta l’estone si è dovuto accontentare della seconda posizione, comunque preziosa per la classifica finale. Infatti, il suo diretto inseguitore Adrien Fourmaux (Hyundai) ha perso più di un minuto a causa della rottura della sospensione posteriore destra.

Il copione non è cambiato neanche nelle ultime tre speciali del sabato, conquistate sempre da Ott Tanak, che ipoteca una seconda giornata quasi perfetta. Dietro di lui si sono alternati al secondo ed al terzo posto Thierry Neuville e Sebastien Ogier, che però non sono mai riusciti ad anticiparlo. Al termine di 13 tappe speciali Ott Tanak (Hyundai) blinda così la sua prima posizione, seguito a 43 secondi da Ogier (Toyota) e ad 1’24” da Adrien Fourmaux (Hyundai), in rimonta nelle ultime speciali.