Il Rally Acropolis chiude la prima metà della stagione: Elfyn Evans è sempre più braccato

Siamo giunti ufficialmente al giro di boa della stagione. Il Mondiale rally 2025, infatti, è pronto per vivere la sua settima tappa ovvero il Rally di Grecia-Acropolis. Esattamente metà del campionato. Tagliamo questo traguardo con uno degli appuntamenti più interessanti e storici del calendario che prenderà scena sullo sterrato di Lamia.

Come arriviamo all’evento ellenico? Dopo la tappa italiana la classifica generale vede il britannico Elfyn Evans ancora al comando con 133 punti, ma Sebastien Ogier (nonostante il suo status da part-timer) si è portato in scia a sole 19 lunghezze di distacco. Terza posizione per il finlandese Kalle Rovanpera con 113 punti, quarta per l’estone Ott Tanak con 108 mentre il belga Thierry Neuville è ormai distante a quota 83.

Cosa dovremo aspettarci dal Rally di Grecia? Si inizierà nella giornata di domani, giovedì 26 giugno. Dopo lo shakedown che si correrà all’alba, vedremo anche il primo stage di 1.50 chilometri, per togliere la ruggine di dosso ai piloti. Nella giornata di venerdì 27 giugno vedremo altre 6 prove speciali per un totale di oltre 116 chilometri. Passando a sabato 28 giugno, invece, vedremo la ripetizione di 3 speciali per oltre 120 chilometri di gara. La conclusione domenicale vedrà altre 4 prove speciali, tutte di oltre 20 chilometri, con un Power Stage finale di 23 che andrà a decidere tutto.

PROGRAMMA RALLY GRECIA-ACROPOLIS 2025

GIOVEDI 26 GIUGNO

7:02 Shakedown 3,62 8:02

17:05 SSS.1 “EKO Athens SSS” 1,50 18:05

VENERDI 27 GIUGNO

6:28 SS.2 “Aghii Theodori 1” 26,76 7:28

7:31 SS.3 “Loutraki” 12,90 8:31

9:28 SS.4 “Aghii Theodori 2” 26,76 10:28

13:29 SS.5 “Thiva” 19,58 14:29

15:50 SS.6 “Stiri ” 24,18 16:50

18:31 SS.7 “Elatia” 11,58 19:31

SABATO 28 GIUGNO

7:22 SS.8 “Pavliani 1” 24,58 8:22

9:05 SS.9 “Karoutes 1” 19,48 10:05

10:32 SS.10 “Inohori 1” 17,66 11:32

14:22 SS.11 “Pavliani 2” 24,58 15:22

16:05 SS.12 “Karoutes 2” 19,48 17:05

17:32 SS.13 “Inohori 2” 17,66 18:32

DOMENICA 29 GIUGNO [99,06 km]

7:03 SS.14 “Smokovo 1” 26,16 8:03

8:05 SS.15 “Tarzan 1” 23,37 9:05

11:27 SS.16 “Smokovo 2” 26,16 12:27

13:15 SS.17 “Tarzan 2 Wolf Power Stage” 23,37 14:15

Totale km di prove speciali 345,76