Rafael Nadal diventa marchese: Re Felipe assegna il titolo nobiliare

Rafael Nadal è ufficialmente diventato marchese su investitura di Re Felipe VI: il monarca, in occasione dell’undicesimo anniversario della sua ascesa al trono dopo l’abdicazione del padre, ha concesso una serie di titoli nobiliari per la prima volta nella storia del suo regno e tra i prescelti figura anche il formidabile ex tennista. Nello specifico il mancino iberico è stato investito Marchese di Llevant de Mallorca.

Hanno ricevuto titoli nobiliari anche la paralimpica Teresa Perales (marchesa di Perales), la cantante Luz Casal (marchesa di Luz y Paz), il biochimico e biologo molecolare Carlos López Otín (marchese di Castillo de Lerés) e la fotografa Cristina García Rodero (marchese di Valle de Alcudia). Tutti i marchesati sono ereditari (tranne quello di Carlos López Otín), dunque anche i figli di Rafael Nadal beneficeranno del titolo.

Il Re concede questi titoli in virtù dell’articolo 62 della Costituzione spagnola, che gli conferisce il potere di “concedere onorificenze e distinzioni in conformità alle leggi”. Essi diventano effettivi dopo la pubblicazione del Decreto Reale di concessione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, che specifica i dettagli e le condizioni del titolo concesso: “Le loro rispettive carriere sono esponenti di eccellenza, sia al servizio della Corona che nei campi del pensiero, della cultura, della scienza, delle arti e dello sport. Sono motivo di orgoglio per la Spagna e sono un riferimento permanente dei valori che devono ispirare la nostra società“.