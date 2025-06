Queen of the Beach di serie A, che show a Vieste: Pietrini, Leonardi e Malinov già protagoniste!

È iniziata all’insegna dello spettacolo la prima giornata del Queen of the Beach Serie A di beach volley femminile, in scena nella splendida cornice della Beach Arena del Lido Cristalda. La formula del torneo – con protagoniste molte stelle della pallavolo indoor – ha subito regalato incontri combattuti e grande equilibrio nei tre gironi della fase iniziale, con atlete decise a inseguire la corona di “Regina della Spiaggia”.

A mettersi in evidenza con un percorso perfetto è stata Elena Pietrini, protagonista nel girone B con tre vittorie in altrettanti match. Solida in attacco e continua in difesa, la campionessa toscana si candida con forza al ruolo di favorita assoluta per il successo finale.

Non è stata da meno Silvia Leonardi, che nel girone A ha mostrato di voler riprendere la strada che nel 2010 la portò alla vittoria a San Menaio. Leonardi ha chiuso il girone a pari punti con Mennecozzi e Trevisan, ma è risultata in testa per un miglior coefficiente, dimostrando ancora una volta di sapersi destreggiare anche sulla sabbia con grande lucidità.

Nel girone C, a sorprendere è stata Ofelia Malinov, che si è imposta con decisione nelle sfide odierne, chiudendo da capolista. A tenere il passo della palleggiatrice azzurra è stata Pomili, capace anch’essa di strappare il pass per la seconda fase grazie a prestazioni solide, tra cui una bella vittoria su Signorile e Scialanca.

La giornata di Vieste non è stata solo agonismo e tecnica: ad accendere ulteriormente l’atmosfera ci hanno pensato le leggende del volley Andrea Zorzi, Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano Mangifesta e Valerio Vermiglio, presenti come ambassador della manifestazione. La loro presenza ha entusiasmato il pubblico presente, fra autografi e selfie a bordo campo.

Domani, sabato 21 giugno, si entrerà nel vivo: a partire dalle 9 del mattino via ai match della seconda fase, da cui emergeranno le due finaliste che si contenderanno il titolo nel pomeriggio alle 16:30. La finalissima verrà ripresa dalle telecamere di Sky Sport, con messa in onda in differita e un’ampia copertura dedicata all’evento.