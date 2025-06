Quanto guadagnano Errani/Paolini con la vittoria al Roland Garros? Montepremi di lusso per il primo Slam

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio al Roland Garros, riscattando la sconfitta rimediata dodici mesi fa nell’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Le Campionesse Olimpiche sono state impeccabili sulla terra rossa di Parigi, dove lo scorso anno conquistarono la medaglia d’oro ai Giochi, e si sono così regalate il primo Slam della carriera in coppia: si tratta del primo assoluto per Paolini mentre Errani ne aveva già portati a casa sei in doppio

Il risultato è davvero encomiabile per le azzurre, che tre settimane fa avevano dettato legge agli Internazionali d’Italia e che oggi hanno ribadito la loro enorme caratura sul mattone tritato. Per Sara Errani si tratta del secondo Slam nel giro di tre giorni, visto che giovedì aveva festeggiato nel doppio misto insieme ad Andrea Vavassori. Quanti soldi hanno guadagnato Jasmine Paolini e Sara Errani vincendo il doppio al Roland Garros?

L’assegno è generoso, visto che stiamo parlando di 590.00 euro per squadra: le nostre portacolori dovranno dividersi questa somma, dunque porteranno a casa 280.000 euro a testa.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO PAOLINI ED ERRANI VINCENDO IL ROLAND GARROS?

590.000 euro complessivi (280.000 euro per giocatrice).