Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Wimbledon? Il montepremi turno per turno

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni a Wimbledon, terzo Slam della stagione che andrà in scena sull’erba londinese da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. Il numero 1 del mondo ha perso le finali degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi è stato eliminato dal kazako Alexander Bublik al torneo ATP 500 di Halle: l’obiettivo è quello di fare saltare il banco in uno degli eventi sportivi più iconici a livello globale, dove lo scorso anno si fermò ai quarti di finale.

Una cosa è certa: il fuoriclasse altoatesino non incrocerà Alcaraz prima dell’eventuale atto conclusivo, ma gli ostacoli lungo il cammino potrebbero essere diversi e servirà esprimere un livello di gioco importante per farsi strada nella capitale inglese. Ricordiamo che l’entità della sua cambiale sarà di 400 punti, dunque potrebbe sensibilmente guadagnare nel ranking ATP in caso di semifinale (800 punti), finale (1.300 punti) e vittoria (2.000 punti).

Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Wimbledon? Scopriamo le cifre turno per turno: la semplice partecipazione allo Slam garantisce 66.000 sterline (circa 77.000 euro), la qualificazione al secondo turno assicura 99.000 sterline, l’approdo al terzo turno viene supportato da un assegno dell’importo pari a 152.000 sterline, l’accesso agli ottavi di finale viene premiato con 240.000 sterline, l’ingresso ai quarti di finale garantisce 400.000 sterline, giocare la semifinale permette di portarsi a casa 775.000 sterline, il finalista perdente si consolerà con 1,52 milioni di sterline, il vincitore festeggerà con 3 milioni di sterline (circa 3,52 milioni di euro).

QUANDI SOLDI PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER A WIMBLEDON

Primo turno: 66.000 sterline (circa 77.000 euro)

Secondo turno: 99.000 sterline (circa 116.000 euro)

Terzo turno: 152.000 sterline (circa 178.000 euro)

Ottavi di finale: 240.000 sterline (circa 282.000 euro)

Quarti di finale: 400.000 sterline (circa 470.000 euro)

Semifinale: 775.000 sterline (circa 910.000 euro)

Finale: 1,52 milioni di sterline (circa 1,78 milioni di euro)

Vincitore: 3 milioni di sterline (circa 3,52 milioni di euro)