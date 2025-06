Quanti soldi ha guadagnato la Ferrari vincendo la 24 Ore di Le Mans? Il montepremi per il tris

La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2025. La Scuderia di Maranello ha firmato il terzo successo consecutivo nella corsa di durata più prestigiosa e importante al mondo, facendo centro nella categoria regina grazie all’impresa della AF Corse (team privato), che ha schierato il proprio prototipo per questo appuntamento in terra francese.

Dopo i sette trionfi ottenuti tra il 1958 e il 1965, si è consumato il dodicesimo ruggito della storia sul mitico circuito de La Sarthe, al termine di una gara come sempre palpitante e ricca di emozioni. Apoteosi totale per Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. Il risultato è decisamente notevole, ma il montepremi previsto dagli organizzatori non è di certo all’altezza dell’importanza dell’evento.

Quanti soldi ha guadagnato la Ferrari vincendo la 24 Ore di Le Mans? 40.000 euro per i vincitori della classifica assoluta, a cui si aggiungono 10.000 euro per il successo di classe (Hypercar). Un totale di 50.000 che rappresenta giusto un riconoscimento simbolico considerando l’investimento economico profuso per essere competitivi in questo evento, ma naturalmente il ritorno di immagine sarà enorme e gli sponsor pagheranno profumatamente l’impresa firmata sul tracciato transalpino.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LA FERRARI VINCENDO LA 24 ORE DI LE MANS

40.000 euro per la vittoria assoluta + 10.000 euro per il successo tra le Hypercar = 50.000 euro.