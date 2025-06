Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Il montepremi della finale e la cifra garantita

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Roland Garros, che andrà in scena domenica 8 giugno alle ore 15.00: l’atto conclusivo più atteso per il secondo Slam della stagione si è effettivamente materializzato, sulla terra rossa di Parigi assisteremo al confronto tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, che per la prima volta nella storia si sfideranno nel match che metterà in palio uno dei quattro trofei più importanti della stagione.

Si preannuncia un’autentica battaglia titanica: il fuoriclasse altoatesino proverà a festeggiare il terzo Slam consecutivo dopo gli US Open 2024 e gli Australian Open di fine gennaio, il fenomenale spagnolo proverà a difendere la Coppa dei Moschettieri alzata al cielo dodici mesi fa. L’iberico partirà leggermente favorito visto che il mattone tritato è la sua superficie ideale, ma il nostro portacolori ha tutte le carte per superare l’avversario e regalarsi una giornata da sogno.

Sarà il dodicesimo scontro diretto tra le due stelle dell’attuale panorama tennistico internazionale, tenendo esclusivamente in considerazione quelli disputati sul circuito maggiore: Alcaraz conduce per 7-4 e ha vinto gli ultimi quattro, il più recente tre settimane fa nella finale degli Internazionali d’Italia quando il nostro portacolori era il ritorno agonistico dopo aver scontato una squalifica di tre mesi. L’ultimo successo dell’azzurro risale al 2023, quando ebbe la meglio nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino.

La sfida avrà un enorme peso dal punto di vista agonistico e sportivo, ma andrà tenuto in considerazione anche il rilevante risvolto economico: quanti soldi guadagnano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con la finale al Roland Garros? I due rivali si sono già garantiti un assegno da 1,275 milioni di euro, ma naturalmente punteranno al bersaglio grosso: il vincitore del torneo festeggerà con un montepremi da 2,55 milioni di euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO SINNER E ALCARAZ AL ROLAND GARROS

Con la finale: 1,275 milioni di euro a testa.

Il vincitore del torneo: 2,55 milioni di euro.