Quanti soldi guadagnano Errani/Vavassori con la vittoria al Roland Garros? Il montepremi misto da dividere

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros 2025, conquistando così in coppia il secondo Slam dopo l’apoteosi dello scorso anno agli US Open. I tennisti italiani si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata sulla terra rossa di Parigi e sono riusciti ad alzare il trofeo con pieno merito, non concedendo nemmeno un set agli avversari durante la settimana di gioco e travolgendo gli statunitensi Townseng/King nell’atto conclusivo con il punteggio di 6-4, 6-2.

La Campionessa Olimpica di doppio sarà impegnata anche nella semifinale di doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini contro le russe Andreeva/Shnaider, come nella trionfale finale dei Giochi disputata lo scorso anno proprio su questo mattone tritato. Andrea Vavassori ha invece perso al terzo turno del doppio maschile insieme a Simone Bolelli contro gli australiani Peers/Ebden.

Il risultato ha una grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi hanno guadagnato Sara Errani e Andrea Vavassori vincendo il doppio misto al Roland Garros? Il montepremi ammonta a 122.000 euro per la coppia da dividere tra gli atleti vincitori, dunque si tratta di un assegno da 61.000 euro a testa (salvo accordi di diverso tipo intercorsi tra i due giocatori).

QUANTI SOLDI GUADAGNANO ERRANI/VAVASSORI AL ROLAND GARROS?

122.000 euro a coppia, dunque 61.000 euro a testa (a meno di accordi differenti tra gli atleti).