Quanti punti può perdere o guadagnare Sinner a Wimbledon? Gli scenari turno per turno. E Alcaraz…

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon da numero 1 del mondo con all’attivo 10.430 punti: questa è la situazione nel ranking ATP in vista del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dalla sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz e dall’eliminazione al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle contro Alexander Bublik, inseguirà il risultato a effetto in quello che è il torneo più iconico del circuito.

L’azzurro avrà una cambiale di 400 punti, equivalente ai quarti di finale raggiunti dodici mesi fa, quando venne estromesso dal russo Daniil Medvedev. Jannik Sinner avrà dunque la possibilità di guadagnare punti e di ritoccare in maniera positiva il proprio bottino, provando a riprendere un po’ di margine nei confronti di Alcaraz: lo spagnolo lo insegue a quota 9.300 dopo i tre trionfi di fila tra Internazionali d’Italia, Parigi e Queen’s, ma in questa occasione dovrà difendere i 2.000 punti del trionfo dell’anno scorso.

Quanti punti può perdere o guadagnare Jannik Sinner a Wimbledon? Un clamoroso ko al primo turno gli permetterebbe di portare a casa soltanto 10 punti e quindi ne perderebbe 390, scivolando così a 10.040 punti. Un’eliminazione al secondo turno varrebbe 50 punti, il saldo negativo sarebbe così di 350 e saluterebbe la capitale inglese con 10.080 punti. Un’esclusione al terzo turno garantirebbe 100 punti, quindi ne lascerebbe per strada 300 e ripartirebbe da 10.130 punti. Se la sua corsa si fermasse agli ottavi incamererebbe 200 punti, quindi se ne volatizzerebbero 200 e andrebbe a 10.230.

Raggiungendo i quarti di finale andrebbe in pari: 400 punti come l’anno scorso e resterebbe a 10.430. Da lì in poi tutto sarebbe guadagnato: +400 con la semifinale (vale 800 punti, si isserebbe a 10.830), +900 con la finale (vale 1.300 punti, volerebbe a 11.330), +1.600 con la vittoria (vale 2.000 punti, planerebbe a 12.030). Carlos Alcaraz non può guadagnare punti e ha un solo modo per confermare i 9.300 punti della vigilia: alzare al cielo il prestigioso trofeo.

PUNTI JANNIK SINNER A WIMBLEDON

Primo turno: 10 punti, ne perde 390. Totale: 10.040.

Secondo turno: 50 punti, ne perde 350. Totale: 10.080.

Terzo turno: 100 punti, ne perde 300. Totale: 10.130.

Ottavi di finale: 200 punti, ne perde 200. Totale: 10.230.

Quarti di finale: 400 punti, ne perde 0. Totale: 10.440.

Semifinale: 800 punti, ne guadagna 400. Totale: 10.830.

Finale: 1.300 punti, ne guadagna 900. Totale: 11.330

Vittoria: 2.000 punti, ne guadagna 1.600. Totale: 12.030.