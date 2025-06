Quanti punti ha perso Jasmine Paolini nel ranking WTA e chi può superarla al Roland Garros

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurra saluta Parigi con 240 punti, ma lunedì prossimo dovrà scartare i 1300 conquistati lo scorso anno con la finale, dunque ne perderà 1060 in classifica.

L’azzurra scenderà a quota 4805 ma al momento resta al numero 4 del ranking WTA virtuale, ma rischia di essere scavalcata da quattro inseguitrici: nella peggiore delle ipotesi, dunque, Paolini potrebbe scivolare al numero 8 del mondo lunedì 9 giugno.

Tre delle quattro tenniste in questione devono raggiungere le semifinali per superare l’azzurra: si tratta della cinese Zheng Qinwen, già qualificata ai quarti, la russa Mirra Andreeva e la statunitense Madison Keys, le quali domani scenderanno in campo per gli ottavi. Alla polacca Iga Swiatek, a sua volta già ai quarti, invece, servirà giungere in finale per operare il sorpasso.

CLASSIFICA WTA LIVE 1° GIUGNO 2025

1 Aryna Sabalenka 10493

2 Jessica Pegula 6483

3 Coco Gauff 6323

4 Jasmine Paolini 4805 (-1060)

5 Qinwen Zheng 4668 (sorpasso in caso di semifinale)

6 Mirra Andreeva 4446 (sorpasso in caso di semifinale)

7 Madison Keys 4294 (sorpasso in caso di semifinale)

8 Iga Swiatek 4268 (sorpasso in caso di finale)

9 Paula Badosa 3684

10 Emma Navarro 3649