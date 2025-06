Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz tra Halle e Queen’s. Stavolta è lo spagnolo che può guadagnare

Le strade di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si separeranno per una settimana: il fuoriclasse altoatesino giocherà il torneo ATP 500 di Halle, mentre il fenomenale spagnolo sarà impegnato al torneo ATP 500 di Londra (il Queen’s). Si scenderà sull’erba dal 16 al 22 giugno, il cammino dei due grandi rivali sarà decisamente differente: il numero 1 del mondo avrà sulla carta un paio di impegni ostici contro dei grandi specialisti su questa superficie, mentre il numero 2 del ranking ATP potrebbe affrontare un paio di avversari esigenti per qualità di gioco e che non saranno semplici da superare.

Diamo una sguardo più dettagliato ai tabelloni: Sinner esordirà contro un qualificato e al secondo turno se la dovrebbe vedere contro il vincente della partita tra il francese Alexandre Muller e il kazako Aleksandr Bulik, poi un eventuale quarto di finale contro il polacco Hubert Hurkacz, quotato contro il ceco Tomas Machac per meritarsi il vincente di Marozsan-Kecmanovic; Alcaraz debutterà contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina e poi incrocerà il vincente del confronto tra l’australiano Jordan Thompson e l’altro iberico Jaume Munar, possibile quarto contro lo statunitense Ben Shelton e semifinale con il danese Holger Rune.

I tornei della prossima settimana avranno un peso specifico per il ranking ATP, viste le cambiali diverse per i due atleti: Sinner dovrà difendere i 500 punti derivanti dalla vittoria dello scorso anno, mentre Alcaraz sarà chiamato a scartare soltanto 50 punti visto che dodici mesi fa venne eliminato al secondo turno dal britannico Jack Draper. Lo spagnolo avrà quindi la ghiotta possibilità di recuperare terreno nei confronti del nostro portacolori, che svetta in testa alla classifica mondiale con 10.880 punti contro gli 8.850 del suo avversario di riferimento.

Nei fatti Alcaraz guadagnerà se Sinner non dovesse vincere il torneo, indipendentemente dal suo risultato, oppure se dovesse accedere al terzo turno, indipendentemente dal riscontro dell’azzurro. Ricordiamo la distribuzione dei punti per i tornei ATP 500: 25 punti per il primo turno, 50 per il secondo, 100 per i quarti, 200 per la semifinale, 330 per la finale, 500 per la vittoria. Ad esempio se Sinner e Alcaraz vincono, lo spagnolo recupera 450 punti, se Sinner esce al primo turno e Alcaraz vince ne guadagna 925 (recupero massimo).