Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz a Wimbledon: perché la corsa al n.1 2025 si decide qui

Il torneo di Wimbledon prende il via quest’oggi. Sui campi di Church Road a Londra lo spettacolo comincia e lo sviluppo di questo Slam ci aiuterà anche a capire in che modo potrà evolvere la sfida per il n.1 del mondo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha iniziato la sua 56ª settimana consecutiva da n.1 ATP, mentre lo spagnolo insegue con un ritardo di 1130 punti.

Nei Championships entrambi hanno delle “cambiali” e quella dello spagnolo è molto pesante. Alcaraz, infatti, ha vinto l’anno passato (-2000 punti) e quindi l’unico modo che ha per confermare gli attuali 9300 punti è quello di arrivare in fondo e conquistare il titolo per la terza volta consecutiva. Discorso diverso per Jannik che, fermato nel 2024 ai quarti di finale dal russo Daniil Medvedev, ha una scadenza di 400 punti.

Tuttavia, l’italiano avrà una situazione molto complessa da gestire dopo il Major londinese. L’azzurro, infatti, farà i conti con ben 6030 punti da difendere, rispetto ai 1060 dello spagnolo. Da questi numeri, si può capire che il pusterese debba assolutamente cercare di avvantaggiarsi nello Slam britannico per costruirsi un margine di sicurezza che, inevitabilmente porterebbe al sorpasso.

L’obiettivo è vincere a Wimbledon e magari sperare anche che Alcaraz esca prima della finale, potendosi avvantaggiare, anche perché la Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025, vede Carlitos nettamente avanti, con 2240 punti di margine sul nostro portacolori. Come è noto il ranking ATP e questa graduatoria a fine anno coincideranno e quindi è chiaro che Jannik abbia un ritardo considerevole che debba compensare per evitare l’avvicendamento in vetta.

RANKING ATP 30 GIUGNO

1. Jannik Sinner 10430 punti

2. Carlos Alcaraz 9300 punti

RACE TO TURIN 2025

1. Carlos Alcaraz 6250 punti

2. Jannik Sinner 4010 punti (distacco di 2240 punti)

RANKING ATP CON SCADENZE A WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 10040 (-400)

2. Carlos Alcaraz 7310 (-2000)

PUNTI IN SCADENZA DOPO WIMBLEDON