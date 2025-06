Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Mirino sulla top5 e duello con Djokovic!

Lorenzo Musetti si conferma uno fra i primi tre giocatori al mondo sulla terra rossa e prosegue la sua cavalcata al Roland Garros dopo la superlativa affermazione agli ottavi nei confronti del danese Holger Rune per 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. Ora ad attenderlo ai quarti ci sarà l’americano Frances Tiafoe, contro cui partirà con i favori del pronostico, nonostante sia sotto per 2-3 nei precedenti (ma vinse l’unico disputato sulla terra a Roma nel 2023).

Con i risultati, chiaramente, non si arresta anche la prepotente scalata del carrarino nel ranking ATP. Attualmente, con 4160 punti, è virtualmente n.6 del mondo, ma oseremmo dire che lo sarà solo per una notte: a Novak Djokovic sarà infatti sufficiente raggiungere a sua volta i quarti di finale per tornare davanti all’azzurro con 4230.

Per essere sicuro di diventare almeno n.6 della classifica (e si tratterebbe anche del suo best ranking), il classe 2002 dovrà approdare in semifinale. A quel punto, con 4560 punti, supererebbe l’americano Tylor Fritz, fermo a 4485 dopo l’eliminazione al primo turno nel torneo parigino.

Ad ogni modo, il sogno top5 è più vivo che mai: per agguantarlo, Musetti dovrà arrivare più avanti di Djokovic nel torneo. Se, ad esempio, entrambi i giocatori venissero eliminati in semifinale, magari da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, allora il serbo rimarrebbe davanti all’italiano nel ranking.

Per Musetti si tratta di un’occasione da provare a sfruttare adesso, perché in estate arriverà la cambiale importante di Wimbledon, dove dovrà difendere la semifinale del 2024, con conseguenti 720 punti. Il toscano, tuttavia, ha ormai raggiunto una dimensione tale che anche sull’erba scenderà in campo con le armi necessarie per provare a giocarsela ad armi pari con chiunque.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZO MUSETTI NEL RANKING ATP

Ranking con i quarti di finale: 6° se Djokovic uscisse agli ottavi, altrimenti 7° con 4160 punti (ammesso che Paul, Rublev o Tiafoe non vincano il torneo)

Ranking in caso di semifinale: 5° se Djokovic uscisse agli ottavi o ai quarti, altrimenti 6° con 4560 punti (ammesso che Paul e Rublev non vincano il torneo).

Ranking in caso di finale: 4° se Draper viene eliminato agli ottavi e Djokovic non arriva in finale, 5° se Draper arriva ai quarti e Djokovic non oltre la semifinale, 6° se affrontasse Djokovic in finale con 4960 punti.

Ranking in caso di vittoria del torneo: n.4 se Draper non arriva in finale, altrimenti n.5 con 5760 punti.