Quante posizioni guadagna Lois Boisson nel ranking WTA? Balzo senza precedenti di quasi 300 posizioni!

Un cammino da favola per Lois Boisson. A Parigi, la giocatrice francese sta regalando al pubblico del Roland Garros un tennis inaspettato, riuscendo a spuntarla contro rivali di primissimo livello. L’ultima a cadere sotto i colpi della transalpina è stata la russa Mirra Andreeva, nei quarti di finale.

Un’affermazione in due set in cui Boisson ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Una giocatrice molto forte con la combinazione servizio-dritto, che però nel corso questo Slam sta facendo vedere ottime cose anche dal lato del rovescio. Una storia incredibile dal momento che, presente nel main draw in qualità di wild card, la francese aveva iniziato il proprio percorso da n.361 del ranking WTA.

E ora? Grazie al risultato maturato quest’oggi, Boisson è salita al 65° posto, pertanto quasi 300 posizioni guadagnate con il raggiungimento delle semifinali (951 punti). Nell’eventualità della qualificazione alla finale, battendo la statunitense Coco Cauff, Boisson si isserebbe a 1.471 punti e sarebbe la nuova numero 35 del mondo. In caso di conquista del trofeo, si parlerebbe di 21mo posto con 2.171 punti.

Riepilogando schematicamente:

RANKING WTA LOIS BOISSON

Ranking in semifinale al Roland Garros 2025: 951 punti, 65° posto virtuale

Ranking in caso di passaggio in finale al Roland Garros 2025: 1471 punti, 35° posto virtuale

Ranking in caso di vittoria in finale del Roland Garros 2025: 2171 punti, 21° posto.