Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP: sogno top20 a Halle

Comincia con una significativa vittoria in rimonta al tie-break del terzo set su Joao Fonseca la stagione sull’erba di Flavio Cobolli, che approda così agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle 2025. Un risultato di spessore che fa ben sperare in vista delle prossime settimane, con il grande obiettivo di Wimbledon all’orizzonte per uno dei giovani emergenti più interessanti del tennis italiano.

Il 23enne romano, fresco di best ranking dopo aver toccato ieri la 24ma posizione della classifica ATP, sogna a questo punto di recitare un ruolo da protagonista sui prati tedeschi per mettere nel mirino il prestigioso obiettivo della top20 mondiale. Un traguardo difficile da raggiungere nel corso di questa settimana, perché servirebbe come minimo la semifinale e molto probabilmente non sarebbe sufficiente (dipenderà dai risultati di chi lo precede in graduatoria).

Per Cobolli è importante comunque fare strada in quel di Halle per macinare punti preziosi che potranno rivelarsi utili in futuro, magari nell’ottica di rientrare tra le prime 16 teste di serie agli US Open o nei Masters 1000. Di seguito le possibili proiezioni dell’azzurro nel ranking mondiale turno per turno in base al suo percorso all’ATP 500 di Halle 2025.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 23 GIUGNO

Ranking lunedì 16 giugno: 1970 punti, 24° posto.

Punti da scartare lunedì 23 giugno: 10 (Indian Wells 2025).

Punti da incamerare lunedì 23 giugno: al momento 50 (Halle 2025).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2010 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2060 punti, 23° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2160 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2290 punti, 18° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2460 punti, 17° posto virtuale.