Quando torna Matteo Berrettini? I prossimi tornei verso Wimbledon e i punti da difendere

Matteo Berrettini ha rinunciato ancora una volta a disputare il Roland Garros, a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro prima a Madrid e poi a Roma, per puntare tutto sui tornei che si giocheranno su erba e che culmineranno con Wimbledon.

L’azzurro, come lo scorso anno, tornerà in campo a Stoccarda, dove nel 2024 raggiunse la finale: Berrettini in Germania dovrà difendere dunque 165 punti. Cambio di programma per il torneo successivo: nel 2024 il romano giocò ad Halle, dove uscì agli ottavi ed incamerò 50 punti, mentre quest’anno Berrettini è iscritto al Queen’s.

Il tennista italiano si concederà poi, come fatto nel 2024, una settimana di pausa, non giocando ad Eastbourne o a Mallorca, andando direttamente a Wimbledon, dove lo scorso anno uscì al secondo turno, portando a casa 50 punti. Nel complesso, dunque, Matteo Berrettini dovrà difendere nei tornei su erba 265 punti.

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI

09-15 giugno ATP 250 Stoccarda

16-22 giugno ATP 500 Queen’s

23-29 giugno Settimana di pausa

30 giugno-13 luglio Wimbledon

PUNTI DA DIFENDERE FINO A WIMBLEDON

16.06.2025 ATP Tour 250 Stuttgart F 165

23.06.2025 ATP Tour 500 Halle R16 50

30.06.2025 Nessun torneo da scartare

14.07.2025 Grand Slam Wimbledon R64 50

Totale punti da difendere: 265