Quando torna Lorenzo Musetti? Forfait a Stoccarda, problema muscolare da approfondire verso Wimbledon

Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare nel corso della semifinale del Roland Garros, a causa dei problemi fisici al semimembranoso ed al bicipite femorale della gamba sinistra che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il tennista italiano in precedenza si era già cancellato dal torneo di Stoccarda, dove nel 2024 raggiunse la semifinale: Musetti perderà i 100 punti conquistati in Germania lo scorso anno, ma recupererà i 10 di Parigi-Bercy 2024. A preoccupare, però, è il problema fisico accusato quest’oggi.

Nella settimana successiva, infatti, Musetti è iscritto al Queen’s, dove nel 2024 raggiunse la finale ed incamerò 330 punti, mentre in caso di forfait l’azzurro riceverebbe uno 0 legato al numero di tornei di categoria ATP 500 giocati in stagione.

Il tennista italiano si concederà poi, come fatto nel 2024, una settimana di pausa, non giocando ad Eastbourne o a Mallorca, ed andando direttamente a Wimbledon, dove lo scorso anno uscì in semifinale, portando a casa 800 punti. Nel complesso, dunque, Lorenzo Musetti dovrà difendere nei tornei su erba 1230 punti.

Lorenzo Musetti si consola con il best ranking in carriera. Djokovic resta davanti See more

CALENDARIO LORENZO MUSETTI

09-15 giugno Settimana di pausa

16-22 giugno ATP 500 Queen’s

23-29 giugno Settimana di pausa

30 giugno-13 luglio Wimbledon

PUNTI DA DIFENDERE FINO A WIMBLEDON

16.06.2025 ATP Tour 250 Stuttgart SF 100 (Recupererà i 10 punti di Parigi-Bercy 2024)

23.06.2025 ATP Tour 500 Queen’s Club F 330 (In caso di forfait avrebbe uno 0 legato ai 500 giocati in stagione)

30.06.2025 Nessun torneo da scartare

14.07.2025 Grand Slam Wimbledon SF 800

Totale punti da difendere: 1230