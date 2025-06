Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimi tornei prima di Wimbledon

Jasmine Paolini è uscita di scena agli ottavi di finale nel Roland Garros 2025, conservando comunque la quarta posizione nel ranking mondiale nonostante i 1300 punti in scadenza per la finale raggiunta a Parigi nel 2024. L’azzurra è riuscita a tamponare questa pesante cambiale grazie ad una prima metà di stagione molto positiva, in cui ha brillato soprattutto sulla terra battuta facendo semifinale a Stoccarda e trionfando a Roma.

L’ultimo vero grande scoglio di questa annata arriverà però tra fine giugno e inizio luglio in occasione di Wimbledon, quando scadranno altri 1300 punti per il clamoroso risultato ottenuto nella passata edizione dei Championships. La 29enne toscana è consapevole di giocarsi tanto sui campi dell’All England Club (rischia di scivolare ai margini della top10), quindi ha scelto di affrontare un’intensa stagione sull’erba iscrivendosi a due tornei di preparazione.

Paolini, dopo alcuni giorni di riposo post-Roland Garros, dovrebbe infatti scendere in campo per due settimane consecutive in Germania nei WTA 500 di Berlino (16-22 giugno) e Bad Homburg (22-28 giugno) prima di volare a Londra per Wimbledon, che si terrà dal 30 giugno al 13 luglio. Per Jasmine potrebbe essere importante vincere delle partite sui prati tedeschi anche in ottica ranking, verso la temuta cambiale ormai in agguato.