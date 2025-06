Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei prima di Wimbledon

Jannik Sinner ha terminato la sua stagione su terra battuta con la doppia finale raggiunta a Roma e Parigi, perdendo in entrambi i casi con il grande rivale Carlos Alcaraz. Dopo qualche giorno di riposo, in cui staccherà la spina per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, il numero uno al mondo comincerà a proiettarsi verso la stagione sull’erba con all’orizzonte il sogno Wimbledon.

Prima di affrontare i Championships (30 giugno-13 luglio) a Londra, il 23enne altoatesino ha scelto di giocare un torneo di preparazione in Germania: l’ATP 500 di Halle. Sinner è il campione in carica dell’evento e proverà a difendere il titolo in occasione dell’evento che si terrà tra una settimana, dal 16 al 22 giugno, per poi fermarsi in vista del terzo Slam stagionale.

Jannik disputerà dunque un solo torneo sull’erba prima di Wimbledon, quando potrebbe riproporsi in finale un nuovo capitolo della rivalità con Alcaraz. Il tennista italiano faticherà ovviamente a digerire la cocente sconfitta di ieri nell’ultimo atto del Roland Garros, ma ha le carte in regola (a livello di gioco ma anche sul piano mentale) per arrivare a Londra nella condizione di competere per il titolo.