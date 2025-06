Quando torna in gara Antonio Tiberi? Il programma verso la Vuelta

Il Giro d’Italia non è andato purtroppo come previsto. La sfortuna, con la caduta di Nova Gorica, ha privato Antonio Tiberi di un piazzamento che sarebbe potuto essere chissà, anche sul podio nella Corsa Rosa. Il laziale della Bahrain-Victorious però non si è arreso e in questa stagione vuole ancora dimostrare di che pasta è fatto.

Il prossimo grande appuntamento per il classe 2001 sarà l’ottantesima edizione della Vuelta a España, che scatterà il prossimo 23 agosto. Tiberi dovrebbe essere il capitano unico della Bahrain.

Per arrivare al top alla manifestazione iberica è già iniziata la preparazione dell’azzurro che ha dichiarato: “Sono tornato in bici da una settimana. Mi aspetta il ritiro in altura sul Pordoi dal 5 al 21 luglio, poi il Tour de Pologne dal 4 al 10 agosto e, infine, sarò al via della Vuelta. Questo, al momento, è il mio programma”.