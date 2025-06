Quando si gioca Sinner-Rublev, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Domani, lunedì 2 giugno, Jannik Sinner affronterà il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La partita si terrà nella sessione serale dello Slam di Parigi, non prima delle 20.15, e sarà una variabile importante. Le condizioni di gioco infatti muteranno e i giocatori dovranno essere abili ad adattarsi.

Non è la prima volta per Sinner, che aveva fatto il suo esordio nel Major proprio di sera, opposto al francese Arthur Rinderknech. Vedremo come evolverà la partita, che non dovrebbe essere così dissimile dal punto di vista tattico da quella che c’è stata nel confronto con Lehecka.

Rublev, infatti, è un giocatore che tira molto forte soprattutto col dritto e sa essere incisivo con la prima in battuta. Tuttavia, la maggior completezza tennistica fa pendere la bilancia dalla parte di Jannik. I due si conoscono piuttosto bene, essendosi affrontati in nove circostanze e sei di queste ha prevalso l’azzurro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del confronto tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, ottavo di finale del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport2 HD; in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

SINNER-RUBLEV ROLAND GARROS OGGI IN TV

Lunedì 2 giugno

Court Philippe-Chatier – Ore: 11:00

E. Alexandrova (20) vs C. Gauff (2)

L. Boisson vs J. Pegula (3)

C. Norrie vs N. Djokovic (6)

J. Sinner (1) vs A. Rublev (17) (non prima delle 20.15)

PROGRAMMA SINNER-RUBLEV ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.