Quando si gioca la semifinale dell’Italia agli Europei di basket femminile: data, orario, avversaria, tv

La Nazionale italiana di basket femminile realizza un’impresa storica e torna tra le migliori quattro del Vecchio Continente a distanza di 30 anni dall’ultima volta, approdando in semifinale agli Europei 2025. Le Azzurre restano imbattute dunque nella fase finale della manifestazione con quattro vittorie di fila, tra cui l’ultima all’overtime sulla Turchia ai quarti di finale.

Zandalasini e compagne attendono in semifinale una tra Belgio e Germania, che si affronteranno domani sempre al Pireo di Atene (sede di tutte le partite della fase a eliminazione diretta). Le semifinali si disputeranno nella giornata di venerdì 27 giugno alle ore 16.30 e alle 19.30, ma la collocazione delle due sfide verrà stabilita tra mercoledì sera e giovedì.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il possibile orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia agli Europei di basket femminile. Il match verrà trasmesso in diretta tv sulla Rai e su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI BASKET FEMMINILE?

Venerdì 27 giugno

Ore 16.30 o 19.30 Italia vs Germania/Belgio al Pireo di Atene (Grecia) – Diretta tv su Rai e Sky

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky Sport (palinsesto esatto da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport