Quando la prossima gara di MotoGP? GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP alza il ritmo, poiché entra in una delle fasi più intense della sua stagione. Questo weekend è stato il primo dei quattro d’azione programmati nell’arco di un mese. Si corre, infatti, anche settimana prossima. Il decimo round del Mondiale 2025 è previsto ad Assen, in Olanda, dal 27 al 29 giugno.

Attenzione alla terminologia, perché il Gran Premio dei Paesi Bassi non esiste! Quello a cui assisteremo è il Dutch Tourist Trophy. L’evento è rimasto fedele alla propria denominazione originaria, senza cedere all’omologazione semantica. D’altronde si parla della pista che ha ospitato il maggior numero di gare iridate (era già presente nel 1949 e ha mancato l’appuntamento solo a causa della pandemia).

Soprannominata “La Cattedrale della Velocità” e “L’Università della Moto”, Assen conserva un fascino notevole pur senza essere più quella di un tempo. Purtroppo, nel XXI secolo, ha dovuto subire una serie di amputazioni (in particolare quella dell’anello nord) e di modifiche che ne hanno snaturato gran parte dell’essenza unica. Resta, comunque, il prestigio di imporsi in un autodromo storico. Chi primeggerà in questo 2025? Per scoprirlo è sufficiente seguire il Dutch TT in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA “GP OLANDA” 2025

VENERDÌ 27 GIUGNO

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 28 GIUGNO

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, Moto, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 29 GIUGNO

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO “GP OLANDA 2025” IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Dutch Tourist Trophy. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Olanda, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.