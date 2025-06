Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2025: programma Mugello, orari, tv, streaming

La MotoGP prosegue nel suo incedere con cadenza bisettimanale. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 è difatti programmato dal 20 al 22 giugno al Mugello. La nona tappa stagionale sarà il Gran Premio d’Italia, che rappresenta uno degli eventi cardine dell’intera stagione per tradizione, contesto e atmosfera.

Quello edificato sulle colline toscane è uno degli autodromi più spettacolari del mondo. Non manca nulla. Un lunghissimo rettilineo, curve veloci e curve tecniche, nonché continui saliscendi a donare un tocco speziato al già saporito piatto. Il pubblico, poi, non manca mai. Sono passati i tempi dei bagni di folla generati dalla popolarità di Valentino Rossi, ma l’ascesa di Francesco Bagnaia ha garantito una buona continuità in termini di spettatori.

In effetti, qui Pecco è imbattuto da tre anni. Nel 2021 cadde in un’edizione segnata dal tragico incidente costato la vita a Jason Dupasquier in Moto3, dopodiché dal 2022 il piemontese ha vinto tutte le cinque competizioni disputate (due Sprint e tre Gran Premi). La striscia proseguirà anche in questo 2025? Se non si potrà essere in loco, l’unico modo per scoprirlo è seguire il GP d’Italia in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP ITALIA 2025

VENERDÌ 20 GIUGNO

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 21 GIUGNO

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ITALIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà altresì proposto in chiaro. L’appuntamento toscano è infatti uno dei sei per i quali, in questo 2025, è stata decisa la trasmissione gratis in diretta.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Italia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del nostro Paese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.