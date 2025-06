Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno si concede, finalmente, una pausa! Dopo tre weekend consecutivi di azione, il Circus si prende un indispensabile fine settimana di riposo prima di affrontare una trasferta intercontinentale. Difatti, alle tre gare in area mediterranea, farà seguito il Gran Premio del Canada, programmato dal 13 al 15 giugno.

Come d’abitudine, si gareggerà a Montreal, nel Quebec. La sede è ormai storica, poiché ospita il GP del Paese della Foglia d’Acero dal lontano 1978. Inizialmente vi si correva in autunno, ma il meteo spesso inclemente di quel periodo dell’anno ha portato allo spostamento nel mese di giugno a partire dal 1982.

Da allora, il Gran Premio del Canada non ha più cambiato collocazione, uscendo però di calendario in quattro occasioni. Nel 1987 (a causa della famigerata “Guerra della Birra”, quando le ditte Molson Dry e Labatt’s si contendevano la sponsorizzazione dell’evento), nel 2009 (mancato accordo economico con il management della F1), nel 2020 e 2021 (pandemia e suoi strascichi). Detto questo, come seguire la classica corsa canadese in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Canada.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Montreal. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento canadese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Canada dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP CANADA 2025

VENERDÌ 13 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 1

Ore 23:00-00:00, Prove libere 2

SABATO 14 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 18:30-19:30, Prove libere 3

Ore 22:00-23:00, Qualifiche

DOMENICA 15 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 20:00, GARA