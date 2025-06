Quando la prossima gara di F1? GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno si prende una pausa, soprattutto per questioni logistiche. Il campionato è scattato a marzo e siamo “solo” a giugno, ma si sono già disputate 10 gare. Ne restano 14 in calendario, però è ancora lunga da qui a dicembre. Dunque, si può tornare in Europa senza dannarsi l’anima, programmando il prossimo appuntamento nel weekend del 27-29 giugno.

L’ultimo fine settimana del mese corrente sarà teatro del Gran Premio d’Austria, un evento che nel corso degli anni ha assunto una sorta di “valenza politica”. Di fatto, questo è diventato il GP della Red Bull. Anni fa, la multinazionale con sede a Salisburgo ha acquistato l’autodromo di Spielberg e lo ha resuscitato, dopo che questo era caduto letteralmente in rovina.

Difatti, si è tornati a correre sulle colline stiriane nel 2014 dopo oltre un decennio d’assenza. Da allora, il Gran Premio d’Austria non ha mai mancato l’appuntamento con il calendario iridato. Anzi, ha anche “raddoppiato” sia nel 2020 che nel 2021 con l’istituzione del GP di Stiria, un escamotage per consentire il double header in tempi di pandemia. Detto questo, come seguire la corsa austriaca in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Austria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spielberg. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio d’Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025

VENERDÌ 27 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 28 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 29 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA