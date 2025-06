Quando la MotoGP domani in tv, GP Olanda 2025: orari warm-up e gara

Mentre siamo ancora concentrati sul sabato del Gran Premio di Olanda, nono appuntamento della stagione, è già tempo di pensare alla giornata di domani, nella quale vedremo le gare delle tre classi. Si gareggerà sulla cosiddetta “Università delle moto”, ovvero il tracciato di Assen, una di quelle piste sulle quali tutti vogliono vincere e lasciare il proprio segno.

Quale sarà il programma della domenica di Assen? Dopo il warm-up della classe regina (10 minuti) alle ore 09.40, sarà la volta delle gare. Si inizierà, come tradizione, alle ore 11.00 con la classe più leggera che aprirà le danze. Alle ore 12.15, poi, si passerà alla Moto2, mentre il piatto forte della giornata, rappresentato dalla gara della classe regina, prenderà il via come consuetudine alle ore 14.00.

Quali sono le situazioni di classifica? La MotoGP vede Marc Marquez in vetta con 270 punti contro i 240 del fratello Alex, mentre al terzo posto troviamo Francesco Bagnaia distante 110 lunghezze dalla vetta. Quarto Franco Morbidelli a quota 128 davanti a Fabio Di Giannantonio quinto con 120. Passando alla Moto2, invece, Manuel Gonzalez è al comando con 143 punti e 9 lunghezze di margine su Aron Canet, con Diogo Moreira al terzo posto con 103 punti, mentre è quarto Barry Baltus con 94. Nella classe più leggera, infine, José Antonio Rueda è saldamente in controllo con 162 punti contro i 106 di Angel Piqueras ed i 105 di Alvaro Carpe.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro le tre gare in differita. La Moto3 alle ore 13.05, la Moto2 alle ore 14.20, quindi la MotoGP alle ore 16.05. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte delle tre gare.

PROGRAMMA GP OLANDA 2025 MOTOMONDIALE

Domenica 29 giugno

Ore 09.40-09.50 Warm-up – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00 Gara Moto3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15 Gara Moto2 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00 Gara MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP OLANDA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). In differita su TV8 Moto3 alle ore 13.05, la Moto2 alle ore 14.20, quindi la MotoGP alle ore 16.05

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport