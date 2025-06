Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Canada 2025

Sabato 14 giugno, il Gran Premio di Canada di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. In questa fase, i weekend sono canonici, senza che vi siano Sprint race di sorta. La prossima mini-gara è difatti programmata a fine luglio, nel contesto di Spa-Francorchamps.

Storicamente, a Montreal, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 48,8% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 67,4% delle occasioni. Attenzione però, perché entrambe le percentuali aumentano esponenzialmente se si guarda a quanto accaduto dal 2006 in poi, in quanto salgono rispettivamente al 62,5% e 87,5%.

Lo scorso anno, la pole position fu appannaggio di George Russell (Mercedes), che però non vinse. Il britannico chiuse al terzo posto, mentre il successo venne conseguito da Max Verstappen. La Ferrari non risulta la più veloce in qualifica dall’epoca pre-pandemica (Sebastian Vettel nel 2019). Detto questo, come seguire le qualifiche del GP di Canada in TV?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 14 giugno

Ore 23:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP CANADA F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Canada. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo nordamericano. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Montreal potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Canada, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP CANADA 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 22.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.