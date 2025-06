Quando la F1 domani in tv, GP Austria 2025: orari FP3 e qualifiche

Mentre stiamo vivendo la prima giornata del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende un sabato che ci darà una mano a chiarire i valori nel gruppo, con la corsa al titolo che, per il momento, si può riassumere in un derby color papaya all’interno del team McLaren.

Quale sarà il programma della giornata? Il sabato tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 12.30 con la terza, ed ultima, sessione di prove libere che farà da apripista alle attesissime qualifiche che prenderanno il via alle ore 16.00. La griglia di partenza della gara domenicale si formerà proprio in quel momento. Gara che, giova ricordarlo, scatterà alle ore 15.00 e ci regalerà il consueto grande spettacolo del Red Bull Ring.

Come arriviamo all’appuntamento austriaco? Dopo la tappa canadese la classifica generale vede al comando Oscar Piastri con 198 punti e un interessante +22 su Lando Norris dopo il ko di Montreal. Terzo Max Verstappen a quota 155 punti, quarto George Russell con 136, quindi è quinto Charles Leclerc con 104 punti, mentre Lewis Hamilton è sesto con 79.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGO e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche a partire dalle ore 18.00. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’appuntamento austriaco.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2025

Sabato 28 giugno

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP AUSTRIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGO, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport