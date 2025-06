Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale

Archiviato il Roland Garros, è iniziata la stagione su erba del tennis: il terzo torneo stagionale dello Slam si terrà da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. A Wimbledon, in Inghilterra, la tradizione comanda, e così il torneo inizierà di lunedì e non di domenica, mentre la finale maschile si disputerà domenica 13 luglio.

Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspettano due settimane di grande tennis più una terza dedicata alle qualificazioni, trasmesse in diretta tv grazie a Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025

Lunedì 23 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – primo turno qualificazioni

Singolare femminile – primo turno qualificazioni

Martedì 24 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – primo turno qualificazioni

Singolare fe2mminile – primo turno qualificazioni

Mercoledì 25 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – secondo turno qualificazioni

Singolare femminile – secondo turno qualificazioni

Giovedì 26 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – secondo turno qualificazioni

Singolare femminile – secondo turno qualificazioni

Venerdì 27 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – terzo turno qualificazioni

Singolare femminile – terzo turno qualificazioni

Sabato 28 giugno

Riposo

Domenica 29 giugno

Riposo

Lunedì 30 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Martedì 1° luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Mercoledì 2 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Giovedì 3 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Venerdì 4 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Sabato 5 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Domenica 6 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Lunedì 7 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Martedì 8 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – quarti di finale

Mercoledì 9 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarti di finale

Giovedì 10 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – semifinali

Venerdì 11 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – semifinali

Sabato 12 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare femminile

Domenica 13 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare maschile

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.