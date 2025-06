Quando inizia il Tour de France 2025? Date, programma, le 21 tappe

Il Tour de France 2025 è in programma tra sabato 5 e domenica 27 luglio, con 2 giorni di riposo, previsti martedì 15 e lunedì 21 luglio: vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe previste, di cui 19 frazioni in linea ed 2 cronometro individuali.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2025

Prima tappa (5 luglio): Lille – Lille (185 km)

Seconda tappa (6 luglio): Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (212 km)

Terza tappa (7 luglio): Valenciennes – Dunkerque (178 km)

Quarta tappa (8 luglio): Amiens – Rouen (173 km)

Quinta tappa (9 luglio): Caen – Caen (cronometro, 33 km)

Sesta tappa (10 luglio): Bayeux – Vire Normandie (201 km)

Settima tappa (11 luglio): Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (194 km)

Ottava tappa (12 luglio): Saint Meen Le Grand – Laval (174 km)

Nona tappa (13 luglio): Chinon – Châteauroux (170 km)

Decima tappa (14 luglio): Ennezat – Le Mont Dore (163 km)

Undicesima tappa (16 luglio): Toulouse – Toulouse (154 km)

Dodicesima tappa (17 luglio): Auch – Hautacam (181 km)

Tredicesima tappa (18 luglio): Loudenvielle – Peyragudes (cronometro, 11 km)

Quattordicesima tappa (19 luglio): Pau – Luchon-Superbagnères (183 km)

Quindicesima tappa (20 luglio): Muret – Carcassonne (169 km)

Sedicesima tappa (22 luglio): Montpellier – Mont Ventoux (172 km)

Diciassettesima tappa (23 luglio): Bollène – Valence (161 km)

Diciottesima tappa (24 luglio): Vif – Courchevel / Col de la Loze (171 km)

Diciannovesima tappa (25 luglio): Albertville – La Plagne (130 km)

Ventesima tappa (26 luglio): Nantua – Pontarlier (185 km)

Ventunesima tappa (27 luglio): Mantes la Ville – Parigi (120 km)

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

