Quando gioca Sinner la prossima partita con Bublik ad Halle: programma, tv, streaming

Jannik Sinner ha battuto il qualificato tedesco Yannick Hanfmann al debutto stagionale sull’erba e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale nell’ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo ha vinto per 7-5 6-3 in un’ora e mezza di gioco, raggiungendo al prossimo turno il kazako Alexander Bublik dopo il recente scontro diretto di Parigi.

L’azzurro tornerà in campo giovedì 19 giugno, mentre domani avrà a disposizione una giornata di riposo per ricaricare le batterie in vista di un possibile tour de force. Se il nostro portacolori dovesse infatti arrivare fino all’ultimo atto, sarebbe chiamato a giocare quattro partite consecutive in quattro giorni sul prato della OWL Arena.

Di seguito il calendario, il programma, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bublik, valevole come ottavo di finale dell’ATP 500 di Halle 2025. Il match, in programma giovedì 19 giugno, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA SINNER CON BUBLIK AD HALLE

Giovedì 19 giugno

OWL Arena

Orario da definire Jannik Sinner vs Alexander Bublik

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.