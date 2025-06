Quando gioca l’Italia maschile di basket? Il calendario delle amichevoli verso gli Europei 2025

Neanche il tempo di finire di celebrare il terzo posto storico dell’Italbasket femminile che c’è subito quella maschile a entrare in scena. O meglio, non subito nell’immediato: c’è ancora un mese di tempo per vedere in campo gli azzurri di Gianmarco Pozzecco.

La squadra tricolore entrerà in scena con sei partite di preparazione nel mese di agosto, partendo da Trento e finendo con il torneo Acropolis di Atene, passando per due confronti dal sapore tutto particolare a Trieste, dove avversaria sarà la Lettonia di Luca Banchi, e al PalaDozza di Bologna, dove arriverà l’Argentina 21 anni fa avversaria nella finale olimpica.

Di seguito il calendario delle amichevoli pre-Europei e, in calce, anche degli Europei in quanto tali in chiave Italia. Delle amichevoli è da verificare la copertura tv, mentre gli Europei avranno per certa la doppia trasmissione Rai-Sky, con la copertura streaming assicurata da RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN.

CALENDARIO ESTATE ITALBASKET MASCHILE

Amichevoli pre-Europei

Sabato 2 agosto

Ore 20:00 Italia-Islanda a Trento (Trentino Basket Cup)

Domenica 3 agosto

Ore 19:00 Italia-Polonia o Senegal a Trento (Trentino Basket Cup)

Sabato 8 agosto

Ore 20:00 Italia-Lettonia a Trieste

Giovedì 14 agosto

Ore 20:00 Italia-Argentina a Bologna

Giovedì 21 agosto

Ore 19:15 Italia-Lettonia ad Atene (Torneo Acropolis)

Venerdì 22 agosto

Ore 19:15 Italia-Grecia ad Atene (Torneo Acropolis)

Europei (Eurobasket 2025)

Girone dell’Italia a Limassol, Cipro

Giovedì 28 agosto

Ore 20:30 Italia-Grecia

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia

Domenica 31 agosto

Ore 20:30 Italia-Bosnia ed Erzegovina

Lunedì 2 settembre

Ore 20:30 Italia-Spagna

Mercoledì 4 settembre

Ore 17:15 Italia-Cipro