Quando gioca l’Italia in Nations League di volley: orario 11-15 giugno, programma, tv, streaming

Inizia con un filotto di sfide di altissimo livello e. Con ricordi non sempre positivi per l’Italia la Volley Nations League 2025 con gli azzurri impegnati a Quebec City in Canada. La Bulgaria, primo rivale, richiama la medaglia olimpica conquistata dagli azzurri di Berruto a Londra 2012 ma per il resto, guardandosi alle spalle, si tratta di tutti avversari che hanno tolto qualcosa alla formazione italiana nell’ultimo periodo.

Si parte dalla Germania che due anni fa vinse il torneo di qualificazione a Parigi, costringendo gli azzurri a passare per il ranking per qualificarsi al torneo a Cinque Cerchi. Si prosegue con la Francia due volte campione olimpica. Nella mente di tutti c’è la semifinale di Parigi con la netta vittoria dei transalpini su una stranita Italia, anticamera per loro della conquista del titolo davanti al proprio pubblico. Il ricordo più dolce per l’Italia con i francesi è il quarto di finale del Mondiale 2022 che apri la strada al trionfo iridato.

A chiudere la prima settimana di partite ci sarà la sfida all’Argentina: i sudamericani di De Cecco, Solè e Loser a Tokyo estromisero gli azzurri dal torneo olimpico ai quarti di finale, segnando di fatto la fine dell’era Blengini. Il bilancio, però, resta a favore della squadra azzurra che cercherà una vittoria fondamentale per l’accesso alle Final Four. Il programma, dunque, prevede l’11 giugno alle 17.00 Italia-Bulgaria, il 12 giugno alle 22.30 Italia-Germania, il 14 giugno alle 2.00 Italia-Francia e infine il 15 giugno alle 17.00 Italia-Argentina.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Week 1 (Pool 2 – Quebec City, Brasile)

11 giugno: Italia-Bulgaria ore 17.00

12 giugno: Italia-Germania ore 22.30

14 giugno: Italia-Francia ore 2.30

15 giugno: Italia-Argentina ore 17.00