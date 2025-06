Quando gioca l’Italia in Nations League di volley femminile: orari 4-8 giugno, avversarie, tv, streaming

L’Italia incomincerà la propria avventura nella Nations League di volley femminile a Rio de Janeiro (Brasile), dove disputerà le prime quattro partite di questa intensa stagione tra mercoledì 4 e domenica 8 giugno. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 esordiranno contro gli USA (ore 19.00), il giorno successivo saranno impegnate contro la Germania (ore 22.30) e quello seguente incroceranno la Corea del Sud (ore 22.30).

Le azzurre osserveranno una turno di riposo e poi torneranno in campo nella giornata conclusiva per il testa a testa con il Brasile (ore 15.00). Lo scontro diretto con le padrone di casa sarà come sembra molto affascinante, grandi stimoli dal match contro le statunitensi, le asiatiche non dovrebbero riservare particolari problemi, mentre le tedesche ci hanno già battuto per due volte nelle amichevoli di inizio stagione. Le ragazze del CT Julio Velasco proveranno a portare a casa punti preziosi per la qualificazione alla Final Eight.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia nella Nations League di volley femminile tra mercoledì 4 e domenica 8 giugno. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN e VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 4 giugno

Ore 19.00 Italia vs USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Giovedì 5 giugno

Ore 22.30 Italia vs Germania – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Venerdì 6 giugno

Ore 22.30 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Domenica 8 giugno

Ore 15.00 Italia vs Brasile – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.