Quando gioca l’Italia i quarti degli Europei U21? Orario, programma, tv, streaming

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio: il passaggio del turno era già in tasca dopo il doppio successo di misura (1-0) ottenuto contro Slovacchia e Romania, la partita di questa sera contro la Spagna serviva per determinare il primo posto nel gruppo A. Gli azzurri avevano bisogno di vincere per meritarsi il primato nel raggruppamento, visto che a parità di differenza reti (+2) gli iberici avevano segnato più gol nei precedenti incontri (5 contro 2).

Il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Rojita ha costretto i ragazzi del CT Carmine Nunziata ad accontentarsi nel secondo posto nel raggruppamento e così ai quarti di finale si dovrà affrontare la prima classificata del gruppo B. La Germania conduce quel girone con 6 punti, seguita dall’Inghilterra a quota 4: l’ultima giornata in programma mercoledì 18 giugno prevede lo scontro diretto, dunque l’Italia affronterà i tedeschi in caso di vittoria o pareggio in quella sfida, altrimenti incrocerà i britannici.

L’Italia giocherà domenica 22 giugno (ore 21.00) a Dunajska Streda (Slovacchia). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DEGLI EUROPEI UNDER 21

Domenica 22 giugno (ore 21.00).

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA I QUARTI DEGLI EUROPEI UNDER 21

Contro la prima del gruppo B. La classifica del gruppo B: Germania 6, Inghilterra 4, Slovenia 1, Slovacchia 0. Ultima giornata (mercoledì 18 giugno): Germania-Inghilterra e Slovenia-Slovacchia.

L’Italia affronterà la Germania in caso di vittoria o pareggio contro l’Inghilterra. L’Italia affronterà l’Inghilterra in caso di vittoria contro la Germania.

PROGRAMMA ITALIA QUARTI EUROPEI UNDER 21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.