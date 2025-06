Quando gioca l’Italia i quarti degli Europei di basket femminile? Data, possibili orari e avversaria

La seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei senior 2025 di basket femminile vedrà protagonista l’Italia, che ha già staccato il pass nel Gruppo B e si è qualificata ai quarti di finale in programma martedì 24 giugno, alle ore 16.30 o alle ore 19.30.

In caso di vittoria contro la Lituania, con conseguente primato nel Girone B, poi, l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Grecia e Turchia, che si affronteranno in una sorta di spareggio nella terza giornata del Girone A, in una sfida che metterà in palio il secondo posto nel raggruppamento.

In caso di sconfitta nel terzo turno contro la Lituania, invece, l’Italia chiuderà il Girone B al secondo posto e quindi dovrà affrontare la prima classificata del Girone A, aritmeticamente vinto dalla Francia, già sicura del primo posto prima della terza giornata.

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Martedì 24 giugno – Quarti di finale

Ore 16.30 o 19.30 Francia-perdente Italia/Lituania oppure vincente Italia/Lituania-vincente Grecia/Turchia