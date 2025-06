Quando gioca l’Italia agli Europei U21 2025: orari con Romania, Spagna e Slovacchia, dove vederla in tv e streaming

L’Italia spera di essere protagonista agli Europei Under 21 di calcio che si disputeranno in Slovacchia da mercoledì 11 a sabato 28 giugno. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver balbettato nelle ultime edizioni e ormai il risultato di rilievo manca da tempo immemore, il calcio tricolore è indubbiamente in enorme difficoltà e il settore giovanile fatica a produrre giocatori in grado di mettersi in luce ai massimi livelli internazionali.

L’auspicio è che questa rassegna continentale di categoria offra qualche sorpresa in casa azzurra e regali qualche gioia in un momento di grande crisi della Nazionale maggiore, crollata in Norvegia e a serio rischio di mancare la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. I ragazzi del CT Carmine Nunziata sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Romania, Slovacchia e Spagna: le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Gli azzurri incominceranno il proprio cammino mercoledì 11 giugno (ore 21.00) a Trnava fronteggiando la Romania e proseguiranno poi l’avventura sabato 14 giugno (ore 21.00) contro i padroni di casa sempre nella stessa città. Saranno due partite fondamentali per il passaggio del turno, perché poi l’ultimo incrocio del raggruppamento sarà da brividi: martedì 17 giugno (ore 21.00) si fronteggerà la Spagna, autentica corazzata tra le grandi favorite per il trionfo finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei Under 21 di calcio. Tutti gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI UNDER 21

Mercoledì 11 giugno

Ore 21.00 Italia-Romania (a Trnava) – Diretta tv su Rai 2

Sabato 14 giugno

Ore 21.00 Italia-Slovacchia (a Trnava) – Diretta tv su Rai 2

Martedì 17 giugno

Ore 21.00 Italia-Spagna (a Trnava) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA EUROPEI UNDER 21: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.