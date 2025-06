Quando gioca Jannik Sinner ad Halle? Le tre possibili ipotesi. E occhio al doppio…

Si avvicina il momento del debutto di Jannik Sinner a Halle. Non è ancora noto, però, come di consueto, quale sarà il giorno di debutto del numero 1 del mondo nel torneo ATP 500 che ha vinto lo scorso anno. Ci sono diverse questioni da tenere in considerazione.

Innanzitutto, le possibili date. Lunedì 15, vale a dire domani: possibile, certo, ma difficile. Innanzitutto perché difficilmente un’organizzazione, ormai, anche in un torneo a 32 giocatori, si “gioca” un tale big nel primo giorno, e poi perché esiste un altro fattore. Questo si chiama doppio, quello che Sinner gioca in coppia con Lorenzo Sonego e che potrebbe effettivamente vederlo impegnato di lunedì, soprattutto per una questione di alternanza di giorni. E c’è anche da tenere in conto il fatto che oggi, a Halle, potrebbe piovere, il che disturberebbe non poco l’ultimo giorno di qualificazioni. Ovviamente se qualche match va a finire a lunedì questo giorno viene automaticamente depennato.

Idea più probabile: martedì 16. Cioè l’unico altro giorno che garantisce di non avere cinque giorni uno in fila all’altro di impegni in singolare, ferma restando ovviamente la questione del doppio che può creare differenti livelli di incastri a livello di programmazione, se e finché Sinner e Sonego andranno avanti. Ed è anche la data in cui ha debuttato un anno fa, nonché quella in cui ha dato inizio ai “punti rotolanti”, vittime prima Griekspoor e poi Marozsan.

Chance possibile, per quelli che sono sia i 250 che i 500: mercoledì 17. Succede spesso che alcuni giocatori vengano lasciati nell’attesa fino all’ultimo giorno disponibile per disputare il primo turno. Può anche essere questo il caso, anche se ciò implicherebbe un Sinner in campo tutti i giorni di lì fino a quando proseguirà (si spera molto a lungo) nel torneo. Non sarebbe la prima volta, nemmeno l’ultima: è la normalità del tennis.