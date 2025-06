Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon? Definito il giorno esatto: in campo dopo Alcaraz

Jannik Sinner è stato eliminato dal kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle, non riuscendo così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sull’erba tedesca. Il numero 1 del mondo è stato rimontato e non è riuscito a rialzare la testa come avrebbe voluto dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il fuoriclasse altoatesino sarà ora chiamato a dare il massimo a Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba di Londra. Il nostro portacolori spera di migliorare sensibilmente i quarti di finale raggiunti nella passata annata agonistica, quando perse contro il russo Daniil Medvedev. L’azzurro dovrà cercare di resettare e presentarsi ancora più agguerrito in quello che è uno dei tornei più iconici al mondo.

Jannik Sinner esordirà a Wimbledon nella giornata di martedì 1° luglio e sarà la testa di serie numero 1 del tabellone. Il giorno è già certo con largo anticipo perché a Wimbledon si rispetta una tradizione ben chiara: il campione in carica giocherà nel lunedì di apertura dell’evento, dunque Alcaraz scenderà in campo lunedì 30 giugno. Lo spagnolo è testa di serie numero 2, dunque la parte bassa del tabellone sarà impegnata nei giorni dispari della prima settimana, mentre quella alto, dunque quella di Sinner, scambierà nei giorni pari.

Ecco così che Sinner debutterà martedì 1° luglio, poi disputerà l’eventuale secondo turno giovedì 3 luglio e giocherà il terzo turno sabato 5 luglio.

QUANDO DEBUTTA SINNER A WIMBLEDON?

Martedì 1° luglio.